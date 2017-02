Avalanche à Tignes : ce que l'on sait du drame

Initialement, les secours avaient évoqué un groupe de huit membres et d'un moniteur de ski. Rapidement, les corps de quatre personnes avaient été sortis. Mais selon deux sources proches de l'Ecole du ski français citées par l'AFP, le groupe de snowboarders de l'ESF de Tignes-Le Lac emporté dans l'avalanche était composé d'un moniteur de 59 ans "très connu, très bon skieur", accompagné d'un père de famille de 48 ans, d'un fils d'environ 18 ans et d'un demi-frère d'environ 15 ans. Selon les secours, les victimes étaient équipées de Détecteurs de victimes en avalanches (DVA). Une cinquième personne se trouvait avec le groupe "quelques minutes avant le drame". "L'adolescent a été joint sur son portable. [il] est sain et sauf et est interrogé par la gendarmerie pour lever les doutes sur la présence d’autres personnes", rapporte Le Dauphiné Libéré.