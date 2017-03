Avalanche à Tignes : "Il y a plus de risque d’être percuté que d’être emporté par une coulée"

Aucune victime mais une sacrée frayeur. Ce mardi matin à 9 h 50, une coulée de neige a traversé une piste bleue du domaine de Tignes. Un évènement qui n’est pas si rare et qui se produit plus régulièrement qu'on pourrait le penser, comme nous l'explique Frédéric Jarry, chargé de mission à l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches.