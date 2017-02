Avalanche mortelle à Tignes : un surfeur sauvé parce qu'il avait perdu sa planche

Le groupe était composé d’un moniteur de 59 ans et de quatre snowboardeurs parmi lesquels trois membres d’une même famille d’Aix-en-Provence : un père de famille de 48 ans, son fils de 15 ans et son beau-fils de 19 ans. Le quatrième jeune, âgé de 19 ans, n’avait pas de liens familiaux avec eux. Au sommet de la pente de Tovière, ce dernier a échappé son snowboard. Le moniteur lui a demandé de les attendre là en lui promettant de revenir après avoir récupéré sa planche, explique le journal. Le jeune homme est resté tandis que le reste du groupe s’est engagé à pied pour rejoindre le début de cet itinéraire où tous avaient déjà surfé un peu plus tôt.





La suite tragique est connue : une plaque à vent s’est décrochée emportant avec elle la vie des quatre autres personnes. Le père de famille tué dans l’avalanche séjournait à Tignes avec un autre de ses enfants, âgé de 4 ans. Il suivait un cours de ski au moment du drame. Il a été immédiatement pris en charge par le mini-club de vacances. Ses grands-parents sont ensuite venus le récupérer.