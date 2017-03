Avalanches dans les Alpes : deux morts et deux disparus

"A priori, les trois personnes ne semblaient pas équipées de système de détection" en cas d'avalanche, ont indiqué les gendarmes. L'alerte n'a été donnée qu'à 19h30 mais le groupe aurait été emporté bien plus tôt. Selon Le Dauphiné en effet, l’un des skieurs aurait envoyé vers 16 heures un texto à un autre membre du groupe néerlandais pour signaler qu’ils étaient perdus. Mais il n'a pas composé le 112 et le destinataire du texto n'a découvert son message que plus tard alors que le drame s’était sans doute déjà noué.





Dans les Hautes-Alpes enfin, entre les domaines skiables de Vars et Risoul, une avalanche a causé la mort d'un autre skieur, a indiqué la préfecture, qui n'a pas précisé les circonstances ni l'identité de la victime. Mardi, le risque d'avalanche était de 4 sur une échelle de 5. La station de Tignes s'est aussi fait une belle frayeur après qu'une coulée de neige a déferlé sur une piste ouverte. Après d'importantes recherches, les secours ont annoncé qu'il n'y avait pas de victimes.