Attentat déjoué : Sara, 16 ans, espérait se faire "une bonne réputation auprès de Daech" grâce à l'attaque

Les enquêteurs n'ont pas non plus établi avec certitude qui devait se faire exploser. Thomas S, le petit ami de Sara - ou Malik H. ? Le premier est déjà connu pour un départ raté en Syrie fin 2015. C'est lui qui a acheté avec Sara, dans 2 boutiques de Montpellier, de l'acétone et une bouteille d'eau oxygénée. Malik H., lui, est fiché S. Il pourrait être le cerveau du groupe.