L'homme soupçonné d'un triple meurtre dans la Drôme placé en hôpital psychiatrique

Les motivations du jeune homme interpellé n’étaient pas encore connues en fin de matinée. En revanche, le scénario de cette nuit macabre se précise. "Les gendarmes ont été appelés ce lundi matin vers 8 heures pour intervenir au domicile d’un couple à Montvendre dans la Drôme. Sur place, gisaient les corps d’un homme et d’une femme à qui des coups ont été portés, précise une source proche de l’enquête à LCI. Un peu plus tard, les gendarmes étaient contactés pour l’agression d’une femme âgée de 80 ans à Chabeuil, non loin de là. Le suspect a pénétré dans sa maison après avoir cassé une fenêtre. La victime, qui a elle aussi reçu des coups, était en arrêt cardio-respiratoire quand elle a été retrouvée. Elle est décédée peu après".





Les faits de Chabeuil se seraient quant à eux produits aux alentours de 4 heures du matin, et ceux de Montvendre peu après. Deux éléments auraient permis aux forces de l’ordre de remonter jusqu’au suspect. D’abord, des images de vidéosurveillance prises dans la nuit de dimanche à lundi à Chabeuil sur lesquelles apparaissent un individu au "comportement étrange". "Sur les extraits, on peut voir un homme jeune, grand, et à l’allure sportive. Il erre seul dans la rue, il regarde derrière lui régulièrement comme s’il se méfiait de quelque chose", commente le maire de la ville, Pascal Pertusa, joint par notre rédaction.





Ensuite, le véhicule volé au domicile du couple de Montvendre. "Ce véhicule - de marque Citroën - a été aperçu vers 9 heures à Orange, près du lieu où ont été agressées deux personnes ce lundi matin. Puis il a été retrouvé abandonné à Noves (Bouches-du-Rhône). Il semble que le suspect ait fait du stop pour rejoindre la gare TGV d’Avignon, où il a été interpellé", poursuit la source.