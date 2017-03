Avignon : sur la route du collège, un ado se fait attaquer par un chameau !

Se faire attaquer par un chameau, ça n'arrive pas tous les jours. Si les enfants savent qu'ils doivent se méfier des chiens errants lorsqu'ils se rendent à l'école, ils sont par contre beaucoup moins bien préparés à devoir en découdre avec un animal plus exotique : le chameau. Et c'est pourtant la mésaventure qu'a connue ce jeune collégien avignonnais jeudi, lorsqu'il a vu le camélidé lui foncer dessus, alors qu'il passait dans le secteur d'un cirque. Une histoire, relatée par La Provence, qui pourrait prêter à rire, sauf que ce jeune garçon âgé de 14 ans a d'abord été poussé, mordu puis piétiné par l'animal, avant que des passants ne lui viennent en aide...





Le collégien détaille ainsi quotidien régional que le chameau, accroupi dans l’herbe, s’est relevé à son passage et l’a "bousculé dans le dos avec violence". Et alors que le garçon était au sol, le camélidé l’a "piétiné et mordu jusqu’à ce que des promeneurs qui hurlaient, le chassent avec la laisse de leur chien… Ça a dû durer 20 ou 30 secondes". Une grosse frayeur, donc, et un plainte déposée, car la direction du cirque, à qui appartient l'animal mais qui réfute l'incident, n'a pas voulu faire un constat à l’amiable raconte le père de la victime à La Provence.