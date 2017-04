Bayonne : des "steaks" de chat retrouvés dans le congélateur d'une retraitée, la SPA va porter plainte

Mandaté par la SPA, Joëlle Turcat, la présidente de la fourrière intercommunale de Bayonne, s’est rendue sur place : ''des chatons viables d’une semaine ont été trouvés dans un buffet. Ils étaient morts récemment car encore chauds. Dans le congélateur, un chat entier a été découvert, de même que des sortes de découpes ou steaks de chat", après que l’animal a été dépecé. ''C’est tellement impensable, c’est fou ce genre de découverte ! ’', a-t-elle expliqué au journal Sud Ouest.





Selon les témoignages du voisinage, six chats auraient aussi été défenestrés depuis le même immeuble. La SPA va porter plainte pour actes de cruauté et barbarie sur des animaux afin que l’occupante de l’appartement ne puisse plus posséder d’animal. L’appartement contenait également cinq chats vivants ainsi que plusieurs chatons. Ils ont été prise en charge par des familles d'accueil.