Bagui, un des frères d'Adama Traoré, placé en garde à vue

D’autres membres de la famille Traoré doivent également entendus comme témoins ce mardi. Assa Traoré, une des sœurs d'Adama était interrogée dans la matinée par des gendarmes, selon un membre du comité de soutien, qui dénonce un acharnement. Le comité de soutien, qui a dénoncé ce mardi auprès de l'AFP des "violences psychologiques" à l'égard de la famille Traoré et une volonté d'"étouffer" leur lutte, organisera un point presse à 17 heures ce mardi à Paris.





Après la mort d'Adama Traoré, 24 ans, lors de son arrestation par des gendarmes le 19 juillet, des violences avaient éclaté à Beaumont-sur-Oise, d'où il était originaire, et dans les communes voisines : tirs d'armes à feu et de mortiers artisanaux, véhicules incendiés, bâtiments publics pris pour cible. Selon les autorités, une soixantaine de coups de feu avaient été tirés pendant ces cinq nuits de violences, et 13 policiers et gendarmes blessés.