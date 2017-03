Beaumont-sur-Oise : il avait agressé le co-détenu de son frère Adama, Yacouba Traoré condamné à 18 mois de prison ferme

Le tribunal de grande instance de Pontoise, dans le Val-d’Oise a tranché. Yacouba Traoré, le frère d’Adama Traoré – le jeune homme décédé lors de son interpellation par les gendarmes en juillet 2016 - a été condamné ce mercredi à 18 mois de prison ferme. En cause, une expédition punitive menée contre l’ancien codétenu de son frère. Son complice de 22 ans a quant à lui, été condamné à quinze mois de prison ferme. De plus, les deux hommes sont interdits de séjour dans le Val-d’Oise.





Les faits remontent au 25 février 2017, dans le quartier Boyenval, à Beaumont-sur-Oise. La victime, un jeune homme de 23 ans était un ex-compagnon de cellule d’Adama Traoré et avait porté plainte contre ce dernier pour viol. En représailles, Yacouba Traoré et son comparse lui auraient ainsi tendu un "véritable guet-apens", selon les termes du procureur. Le premier a reconnu avoir emmené en voiture la victime et lui avoir donné un coup de poing, précise Le Monde. Mais le second a nié être l'auteur des coups.





Les deux prévenus étaient poursuivis pour violences en réunion, commises avec l’usage d’une arme, une planche en bois, et en état de récidive légale. Les deux hommes avaient déjà été condamnés en mars 2016 pour d’autres violences. Deux autres frères d'Adama Traoré impliqués dans l'affaire ont été relâchés.