Bergerac : le python errait depuis trois mois dans les cloisons d'un immeuble

La tête du serpent découverte, le malheureux locataire a ensuite pris ses jambes à son cou mais, bravant l'adversité animale, il s'est décidé à revenir une heure plus tard, "n'y tenant plus", nous indique l'AFP. Le serpent se lovait toujours près des canalisations mais s'était échappé entre les cloisons à l'arrivée des pompiers, qui ont abattu en vain un pan de mur.





Un inspecteur de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a alors été appelé à la rescousse et chargé de mettre en place un piège artisanal : un filet déployé devant la cloison cassée, avec seulement deux sorties reliées à des tuyaux en PVC menant à une souris vivante. Un piège efficace, si l'on en croit Eric Brandt, chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).