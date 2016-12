Oise : trois gendarmes tués dans un accident de la route

Derrière l'utilitaire, "il y avait un autre véhicule qui a percuté la camionnette au moment du choc mais la personne est indemne". Une première source proche de l'enquête faisait état plus tôt dans la soirée de quatre personnes incarcérées dans la voiture qui a percuté celle des gendarmes.





Les trois militaires étaient des "jeunes hommes", dont le plus jeune était âgé de 18 ans et le plus âgé de 26 ans. Deux étaient adjoints volontaires et un était sous-officier. Le Parisien indique qu'ils étaient membres du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Méru et étaient en patrouille lors de l'accident.





Le directeur général de la gendarmerie Richard Lizurey était attendu sur place dans la soirée.





La gendarmerie nationale a par ailleurs exprimé son émotion via Twitter.