Empoisonnements dans deux cliniques bisontines : le travail des anesthésistes est-il contrôlé ?

Pour rappel, l’anesthésie générale est un état qui s’apparente au sommeil. Elle est provoquée par l’injection de médicaments par voie intraveineuse ou respiratoire (des hypnotiques pour endormir le patient, des analgésiques pour diminuer sa douleur et des curares pour relâcher ses muscles). Et dans cette affaire, c’est bien le dosage réalisé par le médecin anesthésiste ces médicaments qui est mis en cause.





Lors d’une conférence de presse, la vice-procureure Christine de Curraize a notamment expliqué que des doses létales de potassium ou d’anesthésiques avaient été introduites "sciemment" dans des poches de perfusion de réhydratation, "où normalement, elles n’ont pas lieu d’être" en raison des risques pour le patient.





Cette affaire pose la question du contrôle du travail de l’anesthésiste. Lors d’une opération, il faut savoir que l’infirmier-anesthésiste et le médecin-anesthésiste s’occupent de bout en bout de l’anesthésie et de sa préparation et ce, sans ingérence du chirurgien. "Les médicaments et les perfusions sont généralement préparés par l’infirmier-anesthésiste, explique à LCI Béatrice Gibaud, infirmière-anesthésiste au CHU de Bordeaux. Il arrive parfois que ce soit le médecin-anesthésiste qui s’en charge, notamment en clinique".