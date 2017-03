Besançon : un anesthésiste suspecté de sept empoisonnements, dont deux mortels

Ce médecin est reconnu dans le milieu médical bisontin pour ses qualités professionnelles, notamment techniques. "C'est un professionnel archireconnu, de grande qualité, qui pratique 2.000 anesthésies par an, et dont le métier est plus qu'un métier, c'est une passion", souligne Me Schwerdorffer qui dénonce une "accusation ahurissante et fragile". D'après les investigations de la police judiciaire, "nous avons des indices graves et concordants" qui permettent de "présupposer l'administration volontaire de substances mortelles, il s'agit de faits gravissimes", a dit la vice-procureure.





"L’enquête se poursuit pour établir les faits", a noté la magistrate qui avait requis le placement en détention provisoire de l'anesthésiste. Une première information judiciaire avait été ouverte pour "homicide involontaire" afin de comprendre le premier décès, puis l'Agence régionale de santé avait signalé d'autres faits suspects, entraînant l'ouverture une nouvelle instruction en 2017.





Le crime d'empoisonnement avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.