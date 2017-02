"Blocus pour Théo" : à Paris, 16 lycées paralysés et une manif marquée par des incidents

Outre ces blocus, les lycéens ont également appelé à un rassemblement à 11 heures place de la Nation (11e). "On bloque le lycée ce matin et on part là-bas après", confiait un lycéen ce jeudi matin à LCI. "Vous prenez tous les cartons que vous trouvez, on fait les pancartes et on se prépare pour la manif", ajoutait un de ses camarades.





Mercredi soir, la préfecture de police de Paris avait pourtant lancé un avertissement aux potentiels participants à ces événements en rappelant notamment que la manifestation de la place de la Nation n'avait pas été déclarée. Une source policière précisait ce jeudi matin à notre rédaction que 13 interdictions de paraître avaient été prises pour la place de la Nation.