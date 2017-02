Manifestation et blocages de lycées à Paris en soutien à Théo : 21 interpellations en milieu d'après-midi

Certains s’étaient levés à l’aube ce jeudi pour se joindre au mouvement. Devant plusieurs lycées franciliens, dès 5h30 du matin, des adolescents avaient rassemblé poubelles, barrières et autres containers à verre pour bloquer leur établissement. Motif de la mobilisation : dénoncer les violences policières suite à l’affaire Théo et celles qu’auraient subi deux autres personnes – Mohamed K. et Djamel Dib- à la même période et dans la même ville d’Aulnay-sous-Bois.





Selon le rectorat de Paris joint par LCI, 16 lycées étaient complètement bloqués dans la capitale et 12 ont fait l’objet de perturbations. Des poubelles ont été incendiées devant plusieurs établissements notamment devant les lycées Racine (8e), Voltaire (11e) et Bergson (19e).