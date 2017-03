Inaya, 20 mois, enterrée par ses parents dans la forêt de Fontainebleau pendant 1 an sans que personne ne s’en rende compte

Rapidement, les enquêtent découvrent l’atroce stratagème mis en place par le couple. Officiellement, et même auprès de la famille de Bushra, ils assuraient n’avoir eu que deux enfants : Naïm et Inaya. La petite Yasmine, née dans la plus grande discrétion le 17 juillet 2011, était donc présentée sous le prénom d’Inaya, afin que personne ne remarque son absence. Le rôle des services sociaux est alors rapidement pointé du doigt : eux seuls, au final, étaient au courant de l’existence de ce troisième enfant. Et eux seuls avaient régulièrement été alertés sur des problèmes de maltraitance au sein de cette famille. Le 12 mai 2010, Naïm, couvert de bleus, et Inaya qui souffrait de malnutrition, avaient tous deux été hospitalisés et placés dans une famille d’accueil, chez la fameuse "Vivi", à la suite d’une décision du juge des enfants de Melun. Seize mois plus tard, les enfants étaient toutefois rendus à leurs parents, les services sociaux considérant que la famille avait réussi à se "stabiliser".





Les proches de Bushra, eux, n’en étaient pourtant pas convaincus. Ses parents et son frère, sans nouvelles de la jeune femme, qu’ils décrivent comme "soumise" et "effacée" en présence de son compagnon, avaient contacté le juge pour lui demander la garde des enfants. Une missive restée sans réponse. Ils se sont alors tournés vers les services sociaux. Voilà un extrait du courrier qu’ils ont reçu à l’époque : "L’ambiance familiale paraît sereine. Monsieur et Madame semblent avoir trouvé un rythme de fonctionnement permettant aux enfants d’évoluer sereinement". A cette date bien précise, pourtant, le corps d’Inaya se trouve déjà depuis deux mois au fond du bois.





Aujourd'hui, les proches de Bushera attendent toujours des réponses. Tout comme l'association l'Enfant bleu, partie civile dans ce procès. Parce qu'en première instance, le couple n'avait eu de cesse de se renvoyer la responsabilité de la mort de la fillette, sans que la vérité ne parvienne à éclater.