"Jawad le logeur" répondra "présent" à son procès pour trafic de stupéfiants selon l'un de ses avocats (mais il se taira peut-être)

Raillé sur les réseaux sociaux, Jawad Bendaoud, est, d’après Me Nogueras, "à bout depuis plusieurs mois déjà" du fait notamment de son placement à l'isolement. Le 16 septembre 2016, il avait saccagé et tenté d’incendier sa cellule. Dans sa lettre à la mi-janvier, il réclamait la levée immédiate de son placement à l’isolement et son transfert dans une autre prison : "Vous cherchez quoi au juste qu’a force de craquer je comette l’irréparable je suis quelqu’un de violent depuis tout jeune (…) si je commet un acte violent on va dire c’est un terroriste Jawad mais mort de rire".





"Il n’en peut plus. Il est en craquage total. Il va très mal, confirme Me Nogueras ce mercredi à LCI. Il est briefé pour cette audience, audience où il est peut-être préférable qu’il ne prenne pas la parole…". Présent ou non, prolixe ou pas ? Le suspense devrait durer jusqu'à l'arrivée du prévenu dans le box.