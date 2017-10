Bonbonnes de gaz à Paris : l’étrange profil d'Amine A., alias "le gendarme"

Quelques années plus tôt, ce natif de l’Essonne avait tenté de devenir gendarme mais avait été recalé en raison de son passé de petit délinquant. Ce qui n'aurait toutefois pas mis fin à son désir de porter l'uniforme. Lors de sa garde à vue, il jure ne pas être radicalisé et prétend avoir infiltré ce groupuscule islamiste afin d’informer la gendarmerie sur leur degré de dangerosité. "Je me dis qu’en fournissant des informations sur le groupe Forsane Alizza, cela pourrait me permettre de faire pencher la balance de mon côté et ainsi équilibrer mon passé judiciaire", dit-il aux policiers qui l’interrogent.





Ces derniers vérifient ses dires auprès de la gendarmerie et constatent qu’en effet, le jeune homme avait bien mené des démarches pour signaler l’existence du site Forsane Alizza, explique Le Parisien. Pour faciliter son infiltration, Amine A. assure même s’être présenté auprès de Mohammed Achamlane comme gendarme ayant épousé la cause islamiste, susceptible de lui fournir des informations confidentielles. Ce qui lui vaudra d'être logiquement surnommé le "gendarme", comme l'indique sa fiche de renseignement.





Le scenario d’une infiltration tenant debout, Amine A. ne sera finalement jamais jugé dans ce dossier. Par la suite, il restera relativement discret. Il est seulement condamné en janvier 2016 à deux mois de prison avec sursis pour une affaire de rébellion. Et les services de renseignement auraient presque pu l’oublier s’il ne s’était finalement pas retrouvé au centre de l’enquête sur les bonbonnes de gaz. Un projet d'attentat qui me manque décidement pas de zones d'ombres.