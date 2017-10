Bonbonnes de gaz dans un immeuble à Paris : ce que l'on sait sur les 3 suspects mis en examen

Le pire a été évité de peu. Il y a une semaine, dans la nuit du 29 au 30 septembre, une bombe artisanale conçue à partir de bonbonnes de gaz a été retrouvée dans un immeuble du XVIe arrondissement parisien. C'est un voisin qui a donné l'alerte.





Dans la foulée de cet attentat raté, six personnes ont été interpellées. Si trois ont été relâchées, Aymen B., Amine A. et Sami B., eux, ont été mis en examen et écroués pour "tentative d’assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste". Deux d'entre eux sont fichés S.