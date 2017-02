Bondy : deux frères juifs affirment avoir été agressés par un homme muni d'une scie à métaux

La scie serait ensuite tombée. "Il l’a alors reprise en main et s’est relevé. J’ai saisi la scie comme j’ai pu à deux mains attrapant le côté tranchant, afin de la tirer vers moi. L’individu a tiré plus fort que moi, ce qui m’a causé des coupures au majeur gauche et à l’annulaire droit. Sous la douleur, j’ai été obligé de lâcher la scie. Il m’a attrapé le bras gauche et m’a tiré vers lui, j’ai senti mon épaule se déboîter. Il a brandi à nouveau la scie, j’ai juste eu le temps de me retourner et j’ai reçu un coup dans le dos", continue Raphaël.





Les personnes sorties du bar pour prêter main forte au chauffeur agressif auraient alors empêché ce dernier de continuer à frapper Raphaël. Dans le même temps, l’adolescent dit avoir vu son frère au sol avec une personne au-dessus de lui le maintenant et lui disant : "Si tu bouges, je te tue". D'autres clients seraient à nouveau sortis du bar et auraient demandé aux deux frères de partir. Ce qu’ils ont fait avant de se rendre aux urgences de l’hôpital Verdier.