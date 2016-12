Bordeaux : le braqueur du Burger King pourrait être aussi l'auteur du meurtre de Clamart

"La voiture, bien que faussement immatriculée, ainsi que la description donnée du fuyard, correspondaient avec la personne recherchée", a expliqué une source proche du dossier. Or, cette voiture s'est révélée être la même que celle conduite par le braqueur du fast-food bordelais, qui était armé d'un sabre et d'une arme de poing. "Pour l'instant, nous ne savons pas si le sabre du fast-food est l'arme qui a permis la décapitation dans les Hauts-de-seine, mais a priori, non", a précisé cette même source. Les premières investigations avaient conclu à l'utilisation d'une scie par le meurtrier.





Des "analyses biologiques sont en cours" pour établir un lien éventuel entre les deux affaires, a par ailleurs expliqué une source proche du dossier. Deux enquêtes sont actuellement en cours : l'une à Bordeaux, l'autre à Nanterre (Hauts-de-Seine). Grièvement blessé après des échanges de tirs avec les policiers qui le poursuivaient, le suspect n’a pas pu être entendu. Ce lundi, son pronostic vital n'était plus engagé rapporte le parquet de Bordeaux. Peu de détails ont filtré sur sa personnalité. Originaire d'Europe de l'Est, aucun élément allant dans le sens d'une possible radicalisation n'ont été découvert par les enquêteurs.