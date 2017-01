Bouches-du-Rhône : un policier trentenaire se suicide avec son arme de service

C’est sur le chemin entre son domicile et son lieu de travail qu’il a mis fin à ses jours. Dimanche, un fonctionnaire de police a été retrouvé mort dans sa voiture par son père à Belcodène (Bouches-du-Rhône). La victime était affectée à la brigade canine de nuit de la direction départementale de la sécurité publique à Cabriès, dans le même département, selon une source policière confirmant une information de France Bleu Provence.





Le fonctionnaire, âgé de 36 ans, s’est tiré une balle dans la tête avec son arme de service. Selon nos informations, les raisons de ce suicide sont d’ordre personnel. "Le policier a laissé une lettre expliquant son geste, indique une source policière à LCI. Ce collègue n’avait pas de problème dans son travail, au contraire". "Il s’était marié récemment et avait un enfant de presque un an, commente une autre source contactée par notre rédaction. Les problèmes seraient liés à un premier mariage et aux événements qui ont suivi la séparation. Ce policier ne supportait notamment pas de ne plus voir ses deux premiers enfants nés de sa précédente union".