Bouches-du-Rhône : une jeune fille de 20 ans tuée par balle

Les circonstances du drame sont floues. Une jeune fille de 20 ans est décédée dimanche à Châteaurenard, ville des Bouches-du-Rhône située en périphérie sud d’Avignon, après avoir reçu une balle en pleine poitrine. Selon La Provence, les faits se seraient déroulés vers 17h30 au Grand Quartier. "On n’exclut aucune piste si ce n’est la thèse d’un tir de chasseur comme on a voulu nous le faire croire dans un premier temps", explique au quotidien régional le procureur du tribunal de Tarascon. "On est sur l’hypothèse de personnes qui se connaissaient".