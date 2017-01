Braquage de Kardashian à Paris : trois gardes à vue levées, dont celle d'un chauffeur

Par ailleurs, les policiers ont, durant leurs perquisitions, retrouvé un peu plus de 200.000 euros en liquide, ainsi qu'un pistolet-mitrailleur et du matériel de filature souvent utilisé par les voyous. On parle là, notamment, de "trackers" et de brouilleurs de balise. Rien, en revanche, sur les bijoux dont a été destituée Kim Kardashian, notamment une bague à quatre millions de dollars et un coffret de bijoux évalué à cinq millions d'euros.





Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Kim Kardashian a été braquée par cinq hommes armés dans une discrète résidence hôtelière de luxe du centre de Paris. De passage dans la capitale où elle était venue assister à la Fashion Week, elle avait ses habitudes dans cet hôtel un peu particulier.





Après l'avoir ligotée, bâillonnée et enfermée dans la salle de bain, les truands étaient repartis, certains à vélo, les autres à pied, avec une bague d'une valeur de quatre millions d'euros et un coffret de bijoux pour un montant de cinq millions, laissant Kim Kardashian traumatisée.