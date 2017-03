Braquage de la bijouterie Cartier à Monaco : tout le butin a été retrouvé

Il n'est pas tombé entre des mains criminelles. La totalité du butin du braquage de la bijouterie Cartier samedi à Monaco, dont le montant total pourrait atteindre "plusieurs millions d'euros", a été retrouvée, a déclaré lundi après-midi le procureur général de Monaco.





"A ce jour, quatre interpellations sont intervenues : deux braqueurs, un complice chargé de conduire le véhicule préalablement volé et un quatrième au rôle mal défini vraisemblablement venu exfiltrer le chauffeur", a poursuivi Jacques Dorémieux, soulignant qu'une cinquième personne, le "dernier braqueur", était toujours recherché lundi. Et le procureur d’ajouter : "C'est un dossier qui met en cause des jeunes de Vallauris (Alpes-Maritimes) sans passé judiciaire ferme", et qui n'étaient notamment pas connus pour avoir fait des braquages.