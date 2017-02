Bretagne : un couple soupçonné d'avoir démembré un homme… pour sa carte bleue

L’homme assassiné était tout juste sorti de détention, le 26 janvier. Il "venait de purger une peine de trois mois de prison pour des faits de refus d'obtempérer et de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique", selon le parquet. L’ancien détenu, originaire d’Erdeven, n’aura pas profité longtemps de sa libération. Le soir même, il a voulu fêter sa sortie chez un ami rencontré à la maison d’arrêt de Ploemeur et libéré un jour avant lui. Il sera tué quelques heures plus tard.