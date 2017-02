Caen : la SNCF condamnée à indemniser la famille de Justine, 17 ans, fauchée par un train en 2010

SNCF Mobilités est condamnée à payer 35.500 euros de dédommagement à Mme Colette, 18.750 euros à chacun des trois frères et soeurs de la victime, et 11.250 euros au beau-père de la victime. "L'absence d'une signalétique claire est la cause indirecte mais certaine de la mort de Justine", avait estimé la procureure de la République, Carole Etienne, lors de l'audience, regrettant l'absence de pictogramme lumineux pour signaler l'arrivée d'un train. Le 2 juillet 2010, l'adolescente de 17 ans venait de descendre d'un train et voulait rejoindre son petit ami venu la chercher quand elle a été "broyée" par un autre train, a raconté sa mère à la barre.