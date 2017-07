Calais : une rixe oppose "une centaine de migrants africains", 16 blessés dont 1 grave

La situation a dégénéré ce samedi, aux alentours de 13 heures, dans la zone industrielle de Calais, entre des Erythréens et des Ethiopiens, armés de pierres et de bâtons. "Au total, il y a seize migrants hospitalisés, 15 pour des blessures légères et l'un plus gravement à la tête, avec un pronostic réservé", a indiqué à l'AFP le directeur de cabinet de la préfecture Étienne Desplanques.





"Vers 15H30, la situation est redevenue sous contrôle", a-t-il ajouté. Depuis, une dizaine de migrants ont été interpellés, essentiellement des Erythréens. Des renforts de CRS ainsi que des agents de la BAC de Boulogne-sur-mer ont été déployés sur les lieux afin "d'assurer le bon déroulement de la distribution des repas" dans la zone industrielle de Calais et pour garantir "la sécurisation du centre-ville", explique encore M. Desplanques.