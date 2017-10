Cambrioleur abattu dans l'Hérault : le tireur mis en examen pour meurtre et laissé libre

Le cambriolage a tourné au drame, jeudi soir à Servian. C’est dans cette commune d l’Hérault que le propriétaire d'une maison a tué un cambrioleur qui s'en était pris à lui et sa famille. Il a été mis en examen pour meurtre et laissé libre sous contrôle judiciaire, a-t-on appris auprès du parquet ce samedi.





"A la suite des événements survenus au cours de la soirée du (jeudi) 5 octobre 2017 à Servian, deux procédures d’instruction ont été ouvertes ce jour", a indiqué le procureur de Béziers Yvon Calvet. La première concerne "des faits de tentative de vol avec arme, et violences volontaires en réunion et avec arme avec ITT inférieure à 8 jours" et "l’autre du chef de meurtre". Le procureur de préciser que "la personne mise en examen pour ces faits de meurtre a été placée sous contrôle judiciaire"