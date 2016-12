Carambolage mortel en Vendée : le brouillard et la traversée d'automobilistes en cause

Une autopsie des cinq victimes sera pratiquée mercredi à Nantes. Il s'agit d'un homme et d'une femme d'environ 80 ans, d'un homme et d'une femme de 60 ans et d'une jeune femme de 20 ans. Le pronostic vital de la personne qui, parmi la vingtaine de blessés, était grièvement atteinte, n'est en revanche plus engagé. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux des Sables-d'Olonne et de La Roche-sur-Yon ainsi que vers une clinique de La Roche-sur-Yon.





Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, arrivé en début de soirée en Vendée, a annoncé "un renforcement de tous les contrôles sur les routes" du pays. "Il n'y aura aucune mansuétude qui sera apportée en cette fin d'année, tant j'ai pu constater les dégâts que peuvent entraîner les accidents", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.





"Plus d'une vingtaine d'ambulances ont été dépêchées sur place. Un poste médical avancé a été établi et des véhicules de secours routiers (VSR) ont été envoyés pour désincarcérer des passagers dans leurs véhicules", ont indiqué les pompiers. Au total, plus de 100 gendarmes et 116 sapeurs-pompiers ont participé aux opérations de secours.