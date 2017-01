Carcassonne : le cadavre d'une femme découvert sous un wagon près de la gare

La découverte du cadavre de cette femme est d’autant plus troublante qu'elle intervient moins d'une semaine après que le corps d’une autre femme a lui aussi été retrouvé mercredi 4 janvier dans des circonstances similaires au bord d'une route de Bize-Minervois (Aude), à 48 kilomètres de Carcassonne.





La défunte "ne portait pas de chaussures et avait un simple collant". Elle présentait en outre des "traces de défense relevées sur les membres supérieurs", ce qui laisse "présumer qu'elle a été tuée alors qu'elle tentait d'échapper à une agression sexuelle", écrit le procureur de la République David Charmatz dans un communiqué.





"Selon les conclusions médico-légales, la mort survenue plus de 24 heures avant la découverte du corps a été causée par des coups violents portés sur le crâne et le haut du visage de la victime", ajoute le magistrat. Pour le moment, les investigations se poursuivent pour déterminer s'il y a un lien éventuel entre ces deux affaires et retrouver le ou les auteurs des crimes.