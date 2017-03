Orvault, Dirinon, Saint-Nazaire, Fontenay-le-Comte... : sur la piste de la famille Troadec

C’est dans cette commune de Loire-Atlantique? où Pascal et Brigitte Troadec, les parents, vivent que démarre l’enquête. Le couple et ses deux enfants, Sébastien, 21 ans et Charlotte, 18 ans, sont injoignables. Face au silence inhabituel de la famille, la sœur de Brigitte, qui vit dans le Finistère, donne l’alerte le 23 février. La dernière trace de vie de la famille remonterait au 16 février. Le réfrigérateur contient des produits fraîchement périmés, dont des sushis achetés cette journée-là. La mère et la fille ont par ailleurs fait une opposition bancaire à cette date après l'utilisation frauduleuse de la carte bleue de Charlotte. Enfin, les enquêteurs ont pu établir que les téléphones portables ne sont plus actifs depuis le 17 février.





De minutieuses investigations sont alors menées dans la maison familiale. Du sang, en grande quantité, est découvert. A l'étage, dans l'escalier et au rez-de-chaussée du pavillon, dont certaines taches essuyées laissent imaginer une scène dissimulée de violences. Les prélèvements révèlent la présence de l’ADN du père, de la mère et du fils. Mais "à ce stade" des investigations, le sang de la fille "n'a pas été découvert", précise le procureur de la République, Pierre Sennès.