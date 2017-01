Castres : un enseignant condamné pour avoir envoyé des SMS pornos à un de ses élèves

Il avait jeté son dévolu sur un de ses élèves de 6ème, âgé de seulement 12 ans. Et le calvaire a duré quatre mois. De mars à août 2014, un professeur d'histoire-géographie au collège Jean-Monnet de Castres (Tarn) a adressé des SMS à caractère sexuel, voire des photos très explicites, à un jeune adolescent, comme le rapporte la Dépêche du Midi.





Le tribunal correctionnel de Castres a suivi les réquisitions du procureur et l'a condamné ce jeudi à deux ans de prison avec sursis pour "corruption de mineurs de moins de 15 ans". Une peine assortie d'un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans et de l'obligation de se soigner. Le professeur est de plus interdit de toute activité avec des mineurs.