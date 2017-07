"Ce petit geste qui fait de vous un gros c.." : les pompiers de l’Hérault se lâchent contre les incendies d’origine humaine

L’image n’est pas d’eux mais résume bien leur pensée. En cette période estivale où les incendies se multiplient, les pompiers de l’Hérault se sont montrés (très) directs ce lundi envers les incendies d’origine humaine, et plus particulièrement les feux provoqués par des cigarettes mal éteintes. Sur leur page Facebook et leur compte Twitter, les soldats du feu ont en effet posté une photo – qui circulait déjà l’an dernier sur les réseaux sociaux – montrant un mégot en train de se consumer, visiblement jeté depuis une voiture en arrière-plan, accompagné d’un commentaire explicite : "Ce petit geste qui fait de vous un gros con."