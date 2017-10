Ce que l’on sait de l’attaque au couteau à la gare Saint-Charles de Marseille

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. L’enquête a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Elle est ouverte notamment pour "assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique". Comme on vous l'indiquait plus haut dans ce papier, Daech a revendiqué l'attaque.