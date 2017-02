Ce que l'on sait de Rachid Kassim, le djihadiste français qui aurait été tué en Irak

Son ombre plane également sur l’assassinat du couple de policiers le 13 juin dernier à Magnanville. "Il apparaît comme le donneur d'ordre, le planificateur ou celui qui suscite des vocations" , expliquait en septembre dernier un haut fonctionnaire dans Le Parisien. Il avait quitté la France avec femme et enfant à la fin de l'année 2012 pour se rendre en Egypte. C'est à ce moment-là que sa trace avait été perdue."





Il restait néanmoins très présent sur les réseaux sociaux, prodiguant ses funestes conseils aux aspirants djihadistes, et diffusant régulièrement des listes de cibles potentielles et des scénarios d'attaques en France. Après l'attentat de Nice, qui a coûté la vie à 86 personnes, le djihadiste 2.0 était apparu dans une vidéo. Il y félicitait l'auteur de l’attaque du 14 juillet. Il aurait également été en contact avec deux mineurs, arrêtés à Paris et soupçonnés d'avoir voulu passer à l'acte.