Ce soir dans Sept à Huit : "L'homme-araignée"raconte en exclusivité comment il a réussi à voler 5 toiles de maîtres à Paris

En 2010, un antiquaire à qui Vjréan a l’habitude de revendre le fruit de ses larcins lui passe une commande un peu spéciale : un chef-d’œuvre de Fernand Léger, pour un acheteur originaire d’Arabie Saoudite. "L’homme-araignée" se met alors en chasse… Une traque qui le conduira jusqu’au Musée d’art moderne de Paris. Une opération de reconnaissance lui permet d’identifier plusieurs failles dans le système de sécurité, dont des détecteurs de mouvements éteints.





Pendant six nuits et sans être remarqué, notre homme va alors décaper et retirer les vis d’une fenêtre pour pouvoir entrer dans le musée… Il passe finalement à l’action dans la nuit du 19 au 20 mai 2010. Il sera interpellé un an plus tard, dans le cadre d’une autre affaire, et avouera de lui-même son implication dans le vol du musée. Une façon de se venger de son commanditaire, qui ne lui aurait pas reversé l’intégralité des sommes dues...