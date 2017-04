Chambéry : disparition inquiétante d’un jeune chasseur alpin

Arthur Noyer ne s’est pas présenté au rapport de 8 heures ce matin du 12 avril. Quelques heures plus tôt, le jeune caporal du 13e BCA (Bataillon des Chasseurs Alpins) avait passé la soirée dans une discothèque du centre-ville de Chambéry. Aux alentours de 4 heures du matin, il a quitté ses compagnons de régiment pour rentrer à pied à la caserne de Barby, à 5 kilomètres de là. Puis plus rien. L’armée a rapidement donné l’alerte et ses parents, originaires de Bourges (Cher), ont pris la route de la Savoie.





Aidés par des amis, ils ont arpenté les rues de Chambéry pour y coller la photo de leur fils de 24 ans dans l’espoir de faire parler d’éventuels témoins. "On veut savoir ce qui s'est passé. On veut retrouver notre fils, quelle que soit l'issue. J'appelle tout le monde au secours", a témoigné sa mère dans un appel poignant au Parisien. "On est en pleine détresse. Arthur est un jeune bien dans ses baskets, qui rigole, qui danse le rock'n'roll. La joie de vivre dans toute sa splendeur. On ne croit pas à une disparition volontaire", abonde son père.