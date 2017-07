Chargé de circoncire les enfants juifs, il est soupçonné d’abus sexuels et de viols sur leurs mères

Indépendants et non tenus de suivre une formation diplômante, les "mohalim" (pluriel de mohel) sont une centaine en France et opèrent en majorité en région parisienne. Ils n’ont aucun lien hiérarchique avec les autorités religieuses et sont souvent contactés par les couples via le bouche-à-oreille ou en consultant leur rabbin. Une Association française des mohalim existe depuis 2014, suite à une volonté du Consistoire israélite d’encadrer leurs pratiques. L’homme ciblé par la plainte n’en fait pas partie.