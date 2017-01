Chartres : un professeur de lycée incarcéré pour agressions sexuelles sur mineur

D'après les premiers éléments de l'enquête, le professeur avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, en tant qu'enseignant, à Caen en 1997 et à Grâce en 2006. Au moment de sa première condamnation, il avait écopé d'un an de prison avec sursis et d'un an d'interdiction d'exercer la profession d'enseignant. Lors de sa seconde condamnation en 2006, il avait été condamné à deux ans de prison avec sursis et six ans d'interdiction d'exercer son métier précise France 3.





L'enseignant avait été embauché en septembre dernier par l'intermédiaire d'une plateforme de recrutement basée à Tours. Il bénéficiait d'un contrat de vacataire d'un an au lycée Notre-Dame de Chartres. Si les précédentes condamnations de l'enseignant figurent bien au bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, accessible par la justice, elles ne figuraient déjà plus au bulletin numéro 2 de ce même casier, volet consultable par l'Education nationale. Celle-ci l'a ainsi recruté sans avoir eu connaissance de son passé. L'enseignant encourt jusqu'à sept ans de prison ferme et l'interdiction totale d'exercer.