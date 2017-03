Chinois tué lors d'une opération policière : Pékin demande à Paris de protéger ses ressortissants

"Nous avons rapidement lancé des protestations officielles auprès des autorités françaises et exigé qu'elles fassent toute la lumière sur l'incident, prennent des mesures efficaces afin de protéger la sécurité, les droits et les intérêts légitimes des citoyens chinois, et traitent la réaction des Chinois vivant en France à cet incident d'une manière raisonnable", a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, citée par l'AFP.





"Les autorités compétentes du ministère chinois des Affaires étrangères ont également rencontré aujourd'hui des responsables de l'ambassade de France en Chine afin de leur faire part de nos protestations officielles", a-t-elle ajouté. "Nous espérons que nos compatriotes vivant en France sauront faire part de leurs plaintes d'une manière raisonnable et légale", a-t-elle également affirmé.