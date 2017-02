Cinq policiers se font incendier leur voiture personnelle, appel à la prudence dans l'Oise

Des policiers visés, un ou plusieurs auteurs en fuite, et des investigations qui se poursuivent. Depuis lundi, cinq voitures personnelles de policiers ont été incendiées dans l'Aisne et l'Oise.Dans la nuit de lundi à mardi d'abord, les voitures personnelles de deux policiers ont été brûlées à Sainte-Geneviève et à Lachapelle-Saint-Pierre, dans l'Oise. Selon le parquet de Beauvais, les deux véhicules étaient garés à proximité du domicile des policiers.





Mercredi matin, dans une petite ville près de Compiègne (Oise), deux voitures d'un couple de policiers ont été brûlées.

Enfin, dans la nuit de mercredi à jeudi, la voiture d'un policier garée à proximité de son domicile, a été brûlée dans le centre-ville de Soissons (Aisne). Le fonctionnaire travaille au commissariat de Soissons.