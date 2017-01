Clermont-Ferrand : des ébats canins devant la justice

Malgré l'intervention rapide des propriétaires lors de la saillie, le mal est fait et Eden met bas quelques mois plus tard. Sept chiots noirs et blancs, de la même couleur que son ancien partenaire. Malade et épuisée, l'épagneul breton est conduite en urgence, le lendemain, dans une clinique vétérinaire qui procède à l'ablation de son utérus.