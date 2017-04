Clermont-Ferrand : la justice refuse d'indemniser la chienne Eden pour ses souffrances

Son propriétaire avait réclamé fin janvier devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand 2000 euros de dommages et intérêts au voisin, arguant du fait que sa chienne ne peut plus se reproduire, ainsi que 2000 euros au titre du préjudice découlant des souffrances endurées par l'animal. Le maître d'Eden exigeait également le montant des poursuites engagées par la clinique vétérinaire à son encontre - car il avait refusé de payer les frais médicaux - et le remboursement de ses déplacements entre son domicile et l'établissement médical.





Est-ce qu'un animal peut être indemnisé de ses souffrances ? C'est la question que se posait Maître Jean-Hubert Portejoie, l'avocat du plaignant. Une question centrale puisque le statut juridique de l'animal a changé avec l'introduction de la loi du 16 février 2015 qui considère désormais les animaux comme "des êtres vivants doués de sensibilité". L'issue de l'affaire Eden laisse toutefois penser que non.





"Nous sommes déçus de cette décision et nous envisageons de faire appel pour avoir un vrai débat et une vraie motivation sur la possibilité d'obtenir une indemnisation au titre des souffrances animales", a déclaré Me Portejoie. De son côté, Me Marcelot a salué cette décision du tribunal "qui a fait une exacte application des principes existants en matière de responsabilité" : "Faire évoluer la cause animale, c'est très honorable mais le dossier ne s'y prêtait absolument pas", a-t-elle conclu.