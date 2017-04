Il se fait passer pour un professeur... et récupère les sujets de son examen

L'étudiant est rapidement identifié, il écope d’abord d'une sanction disciplinaire : il ne peut plus intégrer d'établissement public d'enseignement supérieur, une sanction dont il a fait appel. Au tribunal correctionnel, il risque également une amende, des travaux d’intérêt général et une peine de prison avec sursis, en plus des 5000 euros réclamés par l'université, au titre de dommages et intérêts. Le tribunal doit rendre son jugement ce jeudi en fin de journée.