Clichy-sous-Bois : quatre membres d'une famille soupçonnés de préparer un attentat interpellés

Alors que les immeubles concernés étaient surveillés par la police pour d’autres motifs, les forces de l’ordre ont averti les services spécialisés de la DGSI après la découverte de deux gilets pare-balles dans un autre bâtiment de la cité. De plus, la tour abritant les ingrédients abritait un homme fiché S, soupçonné d’être impliqué dans une filière jihadiste. Ce dernier était d’ailleurs incarcéré dans le cadre de ce dossier.





Une analyse ADN des flacons a permis l’identification d’une femme et de deux hommes, remontant ainsi jusqu’aux quatre membres de cette famille, âgés de 42 ans, 22 ans pour deux d’entre eux et 20 ans. De source judiciaire contactée par LCI, les quatre individus de la famille, des cousins notamment, sont tous connus des services de renseignements et sont suivis pour radicalisation.