Colis suspect à Vélizy : le suspect sera jugé le 31 mars

En pleine après-midi mercredi, le quinquagénaire avait déposé une cocotte-minute entourée de scotch sur le parking de Vélizy 2. Il avait garé son véhicule quelques mètres plus loin avant d'entrer dans le centre commercial. Un lourd dispositif de sécurité avait aussitôt été mis en place et une partie du centre commercial, l'un des plus grands de France, avait été évacuée. La cocotte-minute équipée d'"un petit bipeur, inoffensif", selon une source proche de l'enquête, s'était finalement avérée vide. Repéré sur les images de vidéosurveillance, le suspect avait très vite été interpellé sur place et placé en garde à vue pour "fausse alerte". La sûreté départementale des Yvelines a été chargée de l'enquête.