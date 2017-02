Concert annulé en Vendée pour menace terroriste : "L’auteur des appels a parlé de ‘bain de sang’ et de ‘Daech’"

La première interlocutrice a cru à un canular. Mais après trois appels en quelques heures, la menace a été prise très au sérieux.

Samedi en fin d’après-midi, les autorités préfectorales, les organisateurs et le maire de Saint-Christophe-du-Ligneron (Vendée) ont pris la décision d’annuler le concert Lignerock, comme l'a révélé Ouest-France. L'évènement était prévu samedi soir dans la salle des sports de cette commune de 2300 habitants située à une trentaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon. Au total, 200 billets avaient été prévendus pour l'événement et environ 500 personnes était attendues dans la salle de concert dès 19h30. Et jusqu'à 17h30 environ, il n'était pas question d'annuler cette manifestation où quatre groupes devaient se produire.