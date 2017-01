Corps découpé dans le Var : l'homme soupçonné d'avoir tué Hakim Ouadi mis en examen

Incarcéré en Corse, au centre pénitentiaire de Casabianda, le suspect a bénéficié d'une permission de sortie du 24 au 30 décembre durant laquelle il aurait retrouvé son épouse à La Valette-du-Var. "Il a d'ailleurs rejoint son lieu de détention comme prévu, avant d'être placé en garde à vue pour être entendu dans le cadre de cette affaire et d'être transféré en cette fin de semaine à Toulon", rapporte Var Matin ce samedi.





Selon nos confrères, il avait été placé en détention en 2010 et était libérable en 2022. Il préparait actuellement sa libération conditionnelle. Bien connu des services de police, notamment pour des braquages et des violences, l’auteur présumé de l’assassinat "purge actuellement une peine criminelle de douze ans de réclusion prononcée en 2012 par la cour d'assises de Draguignan pour des viols commis sur deux nièces et des agressions sexuelles sur sa propre fille", ajoute Var Matin.





La femme et le frère du suspect avaient eux aussi été placés en garde à vue cette semaine. Ils ont finalement été relâchés sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre eux.